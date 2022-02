Ruben Amorim, treinador do Sporting, analisa a vitória sobre o Estoril, para a 23.ª jornada da Liga (3-0):

«A resposta foi muito boa, como sempre. Levámos o jogo muito a sério, não deixámos o Estoril sair como gosta. Não tivemos muitas oportunidades de entrar na área, é difícil ultrapassar duas linhas tão baixas, mas fomos para o intervalo a ganhar e com o jogo controlado e dominado. Faltava criar mais oportunidades, e na segunda parte, com a expulsão, tomámos mais conta do jogo. O Slimani tem outro poder aéreo, sabíamos que tínhamos de ir muito pelo cruzamento. Tivemos mais oportunidades e o resultado acaba por ser justo. Dominámos e controlámos do início ao fim.»

[foi uma vitória morna, pelo efeito da expulsão?] «Uma vitória é uma vitória. A partir daí criámos mais oportunidades. É difícil entrar com equipas que jogam com um bloco mais baixo,. Não é uma crítica, que fizemos o mesmo esta semana. Não acho que seja uma vitória morna, mas óbvio que a expulsão ajudou a dominar ainda mais o jogo.»

[sobre a importância do triunfo] «Acima de tudo tínhamos de retribuir aos adeptos aquilo que fizeram por nós [frente ao Man City]. Devo dizer que não ficámos conformados. Queremos ser competitivos, não queremos perder. Há uma grande diferença, mas os adeptos deram força para, um dia, atingirmos aquele nível. Só teremos este apoio se mantivemos este nível, este compromisso com o clube. Também sabíamos que o rival atrás tinha perdido pontos e que o rival à frente jogava a seguir. Temos de esperar que o líder perca pontos, pois já não o vamos defrontar.»

[sobre a lesão de Ugarte] «Estive a falar com o médico, penso que foi só um desconforto na cervical, nada de mais.»

[receberam alguma indicação relativamente à arbitragem, tendo em conta o que aconteceu no Clássico, na medida que Porro e Sarabia viram amarelo assim que se aproximaram do árbitro?] «Não. Da mesma forma que gerimos a nossa equipa, as pessoas da arbitragem gerem os seus árbitros. Não nos disseram nada. Foi amarelo, pronto.»