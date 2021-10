O treinador do Sporting, Ruben Amorim, perspetivou uma deslocação difícil a Arouca, para a oitava jornada da I Liga, enumerando que observou os jogos que a equipa de Armando Evangelista fez com o FC Porto no Dragão, com o Benfica na Luz e na receção ao V. Guimarães, para perceber o que pode encontrar no campo adversário.

«Jogo fora de casa, num campo complicado, com uma equipa que está bem preparada, que fez um excelente jogo e não mereceu o resultado passado», começou por dizer Amorim, em alusão à derrota do Arouca ante o Moreirense, em Moreira de Cónegos, por 2-1.

«Tivemos em conta isso, olhamos muito - porque não deu para treinar - para todas as estatísticas, forma de jogar, como jogou com o FC Porto, com o Benfica, com o V. Guimarães para ver um jogo em casa deles e vamos estar preparados. Em relação às duas vitórias, faz parte de um clube grande, já passou, temos de ganhar o jogo e melhorar. Melhorámos do Famalicão para o Estoril, do Estoril para o Marítimo, temos de melhorar finalização, mais gente na área e é o que vamos tentar fazer», disse.

O Arouca tem sofrido golos cedo, mas muitas vezes acaba por marcar na ponta final. «Cada jogo tem sua história, é olhar para esses sinais. Temos de entrar fortes. O Arouca também trabalha para isso. Queremos entrar bem e fortes, Não podemos correr o risco de sofremos nas transições. O importante é conseguirmos empurrar o Arouca. Marcar no primeiro minuto ou no minuto 90 é igual, queremos é ganhar o jogo. Depois temos a paragem e é melhor ir ara a paragem com uma vitória», destacou ainda.

O Arouca-Sporting joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.