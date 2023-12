Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (3-2) frente ao Vitória de Guimarães:

[Reflexo da classificação antes do jogo com o FC Porto?] «Temos um jogo a meio da semana e primeiro está esse jogo. Temos folga para gerir esse jogo, porque já não saíamos da posição em que estamos nessa competição, depois não muda nada. Vão haver ainda muitos jogos, as equipas a perder pontos, foco-me no que a equipa tem de melhorar, estava a ser dominante e acabou por perder. Estávamos claramente por cima e depois numa jogada em que estávamos todos atrás da linha da bola sofremos golo. Temos de amealhar o máximo de pontos, não é hora de fazer contas agora».