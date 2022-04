Ruben Amorim, treinador do Sporting, analisa a derrota caseira com o Benfica, para a 30.ª jornada da Liga:

«O que me deixou menos satisfeito foi o resultado. O jogo começou com o Sporting a querer tomar a iniciativa. O Benfica marca numa bola batida na frente, e a partir daí defendeu muito baixo, tirou espaço para jogarmos, e estivemos desinspirados ao longo de todo o jogo. Nos passes, nos cruzamentos, nas bolas paradas… não estivemos inspirados, e isso criou alguma ansiedade. Tínhamos de fazer dois golos, não interessava o empate, e arriscámos tudo. Tínhamos muita gente na área, mas os cruzamentos não saíram bem. Uma equipa baixa, à espera das transições, e nós com mais posse, mas sem grande inspiração. Perdemos com uma transição no início e outra no fim.»

[sobre as substituições] «Talvez a equipa tenha ficado pior, porque o treinador tirou os jogadores de posições erradas. Metemos o Palhinha atrás, no lugar do Neto, por ser forte a parar transições e bom a carregar a bola. Não funcionou bem, e depois metemos o Esgaio. Mudámos muito, mas a responsabilidade não é dos jogadores. O primeiro golo foi oferecido por nós, porque a bola está quase parada no bico da área. Há um pontapé na frente, não conseguimos limpar a jogada. A estratégia que vence é sempre a melhor.»

[foi um banho tático de Veríssimo?] «O que eu sinto, por não lutar pelo titulo, o que me custa…é completamente indiferente se foi banho tático ou não. O que me preocupa é não lutar pelo título. O treinador adversário foi mais feliz, mais competente, foi melhor. As minhas mexidas tiraram alguma qualidade de jogo. Faltou inspiração, mas houve muita transpiração. Escrevam o que quiserem.»

[sobre o ar pesado com que ficou pela derrota] «Ainda não estive no balneário. O que custa aos adeptos é não poder lutar pelo campeonato. Já passámos por períodos mais difíceis, mas custa. Só estive um ano completo e fomos campeões. Gostava de ser campeão outra vez, mas amanhã já estou de volta.»