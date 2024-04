O líder Sporting entra em ação esta sexta-feira frente ao Gil Vicente, em Barcelos (20.15 horas, Sporttv1), e Ruben Amorim tem um buraco no meio campo para tapar.

Morten Hjulmand está castigado, após acumulação de cartões amarelos, tal como Nuno Santos. A ausência do dinamarquês levará provavelmente à titularidade de Daniel Bragança.

Quem também continua indisponível, mas por lesão, é o guarda-redes Antonio Adán.

Do lado do Gil Vicente, o avançado Tidjany Touré também está indisponível por castigo. A equipa de Barcelos terá no banco o interino Carlos Cunha, no último jogo antes de Tozé Marreco assumir a equipa.

Confira os onzes prováveis na galeria associada.