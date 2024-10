A viver um período de instabilidade do Manchester United, Erik Ten Hag continua a ser apontado à saída do clube e os sucessores começam a alinhar-se.

Ora, segundo a «Carteret Analytics», uma empresa que trabalha com análise de dados, colocou «em cima da mesa» fatores como o cumprimento de objetivos, inteligência estratégica, posse de bola ou conversão de remates, tendo chegado a um nome destacado dos demais: Ruben Amorim.

Para a empresa, o técnico do Sporting superiorizou-se a outros treinadores como Zinédine Zidane ou Simone Inzaghi, sendo que Ten Hag não é melhor do que Amorim em nenhum dos critérios mencionados acima.

No início desta temporada, o Sporting soma nove vitórias em onze jogos, tendo apenas perdido no primeiro encontro da época, por 4-3, frente ao FC Porto, para a Supertaça. Quanto ao Man. United, tem apenas três triunfos no mesmo número de encontros, sendo que Ten Hag leva cinco empates e três derrotas, juntamente com muita contestação dos adeptos.