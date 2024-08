Ruben Amorim, em declarações à flash interview da Sport TV, após a goleada do Sporting por 6-1 no terreno do Nacional, a contar para a segunda jornada da Liga.

«Tivemos alguma dificuldade em marcar o Luís Esteves e quando acertámos melhor a pressão jogámos melhor, não andámos tão perdidos e tivemos na cabeças nossas posições. O desenrolar do jogo vai cansando uma equipa que está sempre atrás da bola, nos poucos ataques que o Nacional teve, aproveitámos. Podíamos e deveríamos ter feito mais golos, o início da segunda parte com dois golos ajudou-nos, o futebol é mesmo assim. Todos os momentos do jogo importantes caíram para o nosso lado. O Hjulmand tem um problema no tornozelo, não achei que fosse nada de grave quando cheguei à conferência de imprensa, mas não arriscámos e o Daniel Bragança não surpreende nada, é um dos capitães e está cada vez mais maduro, a equipa tem é de se adaptar às características de um e outro. Debast? Temos de crescer em muitos aspetos, é sempre muito bom marcar, sobretudo quando o resultado nos ajuda. Fomos testando coisas e o Debast tem mais experiência do que muitos aqui, era capitão do Anderlecht, teve um momento difícil aqui, sendo que no antigo clube era idolatrado. Avançado? Edwards? O que é possível é que o Mateus Fernandes possa sair, são os dilemas do nosso clube, queremos manter os jovens todos mas temos de fazer escolhas e por isso é que ele não entrou hoje, o clube depois irá transmitir.»