Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, após a vitória ante o Desportivo de Chaves, por 3-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga:

[Alteração de Quaresma por Coates ao intervalo:] «Foi opção e foi difícil de a tomar. Principalmente, nós começámos a ver que o relvado, já para o intervalo, era difícil de a bola correr. Estávamos a perder alguns lances de segunda bola na zona do Quaresma e achei que o Quaresma, até com bola, os passes que deu para o Esgaio e para o Trincão, acho que até foi o melhor central a colocar bolas. Estava muito bem no jogo, mas depois vem a estratégia para o jogo.»

«Queríamos pôr o Seba [Coates] e queríamos meter os melhores de cabeça. O Inácio é muito bom de cabeça, o Seba é muito melhor de cabeça, estávamos em vantagem, podíamos sofrer bolas paradas e é uma diferença grande e, tendo o [Matheus] Reis e o Quaresma, temos de andar realmente muito longe da baliza. Mas como o jogo ia virar para bolas longas, mesmo pressionando com bolas longas, podemos levar bolas no ar. E sabíamos que, com o desenrolar do jogo, ia entrar o Jô, iam entrar mais avançados, iam lançar bolas. Nós vemos isso, de acordo com os jogos, se estão em desvantagem ou não, os jogadores que metem. Daí o Neto também entrar, porque também é mais forte nas bolas longas.»

«O Quaresma estava a fazer um excelente jogo, igualzinho ao do FC Porto, igualzinho ao último jogo com o Estoril. Esteve muito bem, foi sacrificado para salvaguardar a equipa, mas estará pronto para o próximo jogo.»