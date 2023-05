Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 4-0 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 31.ª jornada da I Liga:

[Se é ainda possível sonhar com o terceiro lugar, tendo em conta a derrota do Sp. Braga:] «Sonhar é sempre possível, mas continua complicado. Mas, neste momento, nem estamos a pensar nisso. Não dependemos só de nós, temos de fazer o nosso trabalho e o nosso foco é melhorar de semana para semana.»

[O que lhe dizem as contas do campeonato, tendo em conta que agora tem todos os avançados disponíveis:] «Acima de tudo, a equipa tem crescido. Mesmo nesta última fase do campeonato, tivemos dois empates que nos tiraram alguma hipótese de estar mais perto e de lutar por outras coisas neste momento, mas temos tido um crescimento gradual, boas exibições e é o continuar disso. Faltam três jornadas, são quatro pontos e o Sp. Braga tem sido muito consistente. Nós temos é de vencer os nossos jogos e no fim faremos as contas. Acima de tudo, se vamos pensar nisso, vamos começar a perder o foco que temos tido. O campeonato neste momento não me diz muito. Agora, se pudermos encurtar - nem que não haja grande hipótese - de quatro para um, nem que seja na última jornada, em que já não há hipótese de chegar lá, temos de o fazer porque é a nossa identidade e somos um clube grande. Se vamos cair, há que cair com dignidade e fazer o máximo até final.»

[Se gostava que o campeonato começasse agora:] «Obviamente, mas não vale a pena estar a ter esse pensamento. No fundo, o que temos de pensar é que o campeonato começa agora. Não este, mas o próximo. É isso que transmitimos aos jogadores. Os próximos campeonatos não começam na pré-época, começam agora. Estamos a terminar este, mas tudo o que fizermos agora, todo o tempo que aproveitarmos e o que melhorarmos agora, vamos ter frutos no próximo campeonato. Não penso que devia começar agora, não estou a chorar porque não podemos fazer nada, mas sim: o campeonato começa agora, que é o próximo.

[Jogo com o Benfica, palavra a dizer pelo título:] «Acima de tudo, pensamos um bocado no que foi a primeira volta. Nós vínhamos de uma série de marcar muitos golos, até na Taça da Liga e não sofríamos há cinco jogos. Se calhar começou-se a falar muito do Benfica e nós fomos à Madeira e perdemos. Portanto, é fazer o contrário: pensar no jogo do Marítimo, lembrar que temos uma responsabilidade e eu não gostaria se fosse ao contrário. Nós jogámos com o Paços e vamos jogar com o Marítimo, duas equipas que estão a lutar entre si e nós vamos dar o máximo para sermos justos, digamos assim, nessa observação. Depois, há a luta pelo título, que não nos interessa. A mim, é indiferente quem ganha o campeonato, vou desligar a televisão. Daqui a duas semanas desligo a televisão e até começar não ligo mais, porque já sei como é. Nós estamos envolvidos, não diretamente, mas numa luta pela permanência e campeonato e o que nós pudermos fazer para ganhar, vamos fazer, é o papel que devemos ter.»