Rúben Amorim nunca escondeu ser benfiquista, mas antes de tudo o resto é profissional de futebol.

E por isso mesmo, aceitou a proposta que lhe foi apresentada pelo Sporting, grande rival das águias, e mudou-se do Sp. Braga para os leões.

Agora, com o Benfica de Bruno Lage a atravessar um mau momento na Liga, o técnico foi questionado sobre se, tendo em conta essa má fase, se não teria sido melhor ter esperado por uma proposta do clube que representou como jogador.

«Se eu quisesse ter esperado, por algum clube, esperava. Estou muito feliz aqui e sinto que fiz a coisa certa. É um grande desafio. Adoro trabalhar com as pessoas do Sporting, foi uma das razões para ter escolhido estar aqui. E espero é ganhar muitos jogos para ficar aqui muitos anos», assegurou.