Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 3-0 frente ao Moreirense, em jogo da quinta jornada da Liga:

«Foi uma exibição muito completa. Nos primeiros dez minutos, o Moreirense teve bola. Com o Amador parecia que tinham uma linha de cinco. Demorámos a perceber isso e levámos com bolas do guarda-redes para o nosso lado esquerdo. Às vezes bastam pequenos pormenores para dificultar as coisas.



O Moreirense é uma equipa muito bem trabalha e tem médios que jogam bem. Criou uma oportunidade, mas depois tomámos conta do jogo. É preciso cansá-los, digamos assim. Às vezes é difícil o público perceber isso, mas os jogadores têm de perceber. É obrigatório. Quando o Seba pára a bola e fica à espera que os jogadores voltem às posições, os adeptos querem que ele seja mais rápido, mas é ordem do treinador.



Com o decorrer do jogo o Franco não ia chegar ao Morita e depois ao Pote. A partir daí criámos ocasiões, sobretudo na segunda parte. Parecíamos mais frescos e depois, com a qualidade que temos, criámos várias oportunidades. Fizemos três golos, mas podíamos ter feito mais.»



[Paulinho no banco]:



«Pensava que o Moreirense ia jogar com linha de quatro como fez contra FC Porto e Sp. Braga. Pensei que o Maracás e o Marcelo se iriam sentir mais confortáveis com duas referências, por isso metemos só uma e outros jogadores mais móveis. A ideia nem sempre funciona. O Moreirense veio com uma linha de cinco, o futebol é assim. Não interessa descansar os jogadores agora, mas sim quando estiverem cansados.»



«Gyokeres? Nem toda a gente andava a dormir. Ele quis vir para o Sporting. O Viana mostrou-me as propostas que ele tinha. Ele é um jogador muito ambicioso. Se calhar tinha clubes da Premier League para os quais ele não queria ir. Foi bastante inteligente, mas tem muito para melhorar. Hoje já esteve muito melhor do que esteve no jogo contra o Sp. Braga, nem sempre foi para a baliza, jogou e ligou mais. Deus deu-lhe aquele físico e isso permite-nos esticar o jogo e tornar a equipa mais física.»



[Sobre o jogo da Liga Europa]: «Vai ser um jogo diferente. Estamos recordados do LASK. Estas equipas são perigosas, são intensas e temos de igualar essa intensidade com jogadores que acompanhem o poderio físico do adversário.»