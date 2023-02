Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa, após a vitória por 3-2 frente ao Desportivo de Chaves, em jogo da 21.ª jornada da I Liga:

[Penálti de Chermiti]: «Foi a mesma história do outro dia, em que eu disse que o Pote é o marcador que está no papel, depois o Pote decide, de acordo com os colegas. A verdade é que ele escolheu dar a bola ao Youssef e pronto. Arriscou, não tem pressão extra por marcar um penálti. É um jogador do Sporting, tem de marcar penáltis. Não marcou, não há que fazer caso disso. A verdade é que não podemos facilitar. O Pote é o batedor, está 3-1, não sabemos o que vai acontecer no jogo. Enquanto o árbitro não apitar, tudo é possível.»

[Queixas de Paulinho e Pote]: «Acho que não, o Pote foi um pisão, é capaz de ainda sentir [no ombro] mas têm de recuperar para quinta-feira, mas acho que não é grave.

«Neste mês, jogámos muito bem com o Sp. Braga, na Taça da Liga muito bem. Não jogámos tão bem em casa com o FC Porto, mas fomos a equipa mais dominadora. Menos adulta, menos consistente nos detalhes, sim. A verdade é que jogámos mal na quinta-feira e a última imagem é a que fica. Agora, a forma como entrámos e jogámos na primeira e na segunda parte reflete a forma como nós jogamos. Também reflete a forma como nós, não matando o jogo, criamos sempre problemas a nós. Há coisas boas e más. Coisas más: sofrer dois golos, um de fora da área, outro num cruzamento com o jogo a acabar, em que não estamos a correr para trás. Acima de tudo, olhar para a forma como jogámos hoje, com as nossas características. Na quinta-feira estávamos desconfiados de tudo.»