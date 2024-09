Ruben Amorim, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting por 3-0 sobre o Estoril, a contar para o jogo de abertura da 7.ª jornada da Liga:

«Primeira parte foi melhor do que a segunda, perdemos alguns duelos e quando se perde um duelo, com a pressão alta que executamos, torna tudo mais difícil. Eles conseguiram chegar mais perto da nossa área. Fizemos um bom jogo, mesmo na segunda parte dominámos, mas não o controlámos tão bem. Quisemos gerir o esforço de toda a gente na segunda parte, não utilizámos a posse como fizemos na primeira. Podíamos ter feito as coisas com mais velocidade.»

«Maxi Araújo por Harder? O Estoril fechou-nos muito o meio e no lado esquerdo juntámos o Nuno Santos e o Maxi Araújo, que na primeira parte criaram muitos problemas. Acho que correu bem, são jogos diferente e temos de mudar consoante as equipas que defrontamos.»

«O Gonçalo Inácio precisava de jogar, o Quaresma também e o Daniel Bragança deu outra velocidade ao jogo. O Quenda tem vindo a jogar, o Gyökeres saiu para meter o Harder um pouco na posição dele e foi isso. Todos precisam de minutos para quando forem chamados, estarem ao melhor nível. É um bom arranque, não podíamos ter mais pontos do que temos, agora é continuar porque os rivais estão perto.»