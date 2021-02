Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Gil Vicente:

«O jogo só acaba quando árbitro apita para o final. Foi um jogo complicado, como já sabíamos, contra uma equipa forte na transição, com a lição bem estudada, e nós deixamos passar a primeira parte. Até entrámos bem, mas depois fomos displicentes e lentos com a bola. Não fomos fortes na pressão e deixamos o jogo correr.

Fomos para intervalo e a equipa mudou completamente. Fomos mais pressionantes, tivemos mais bola, procurámos mais o espaço, vários cruzamentos e acabámos por fazer um golo, Acreditámos até ao fim, fizemos o segundo e a meu ver justo. O Gil Vicente esteve bem na primeira parte, mas depois desistiu de jogar na segunda.»

[exibição de Coates]

«O Coates é um exemplo para nós. Esteve muito bem a defender e a atacar, deu o exemplo, acreditou sempre e parabéns a ele. É, de facto, o nosso líder e o nosso capitão e merece esta sorte.»

[mantém discurso prudente no balneário depois de um jogo em que houve a estrelinha de campeão?]

«Hoje não foi estrelinha de campeão, hoje foi vitória do querer e do acreditar. Fizemos por isso. Já tivemos estrelinha em outros jogos, mas hoje não. Eu senti sempre, até mais do que em Alvalade com o Gil Vicente, que íamos ganhar. Temos de olhar para o outro lado. Da mesma forma que olhamos para a reviravolta, podemos olhar para a primeira parte. Vamos ter jogos muito complicados e ainda estamos no início da segunda volta. Não podemos dar 10 minutos ou 45 de avanço porque vai haver um dia que não vamos conseguir virar o resultado. Temos de ser uma equipa sempre muito intensa.»