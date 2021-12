Com o triunfo na receção ao Portimonense, por 3-2, na noite de quarta-feira, o Sporting de Ruben Amorim chegou às 11 vitórias consecutivas na I Liga. É a terceira vez que tal acontece na história do clube no campeonato e era um feito não visto para os lados de Alvalade há 31 anos.

No início da época 1990/1991, entre agosto e novembro de 1990, o Sporting de Marinho Peres venceu as 11 primeiras jornadas do campeonato, algo que, à data, acontecera pela segunda vez na história dos verde e brancos.

Depois de igualar Marinho Peres, Ruben Amorim já só tem uma marca de vitórias seguidas por parte do Sporting, no campeonato, à sua frente. E é uma marca exigente e de respeito.

Na época 1946/1947, a equipa que tinha os «Cinco Violinos» (Travassos, Vasques, Peyroteo, Albano Pereira e Jesus Correia) conseguiu, com Robert Kelly ao comando, 16 jornadas consecutivas a vencer.

Para alcançar esta marca recorde, o Sporting de Amorim tem de vencer Santa Clara, Vizela, Sporting de Braga, Belenenses e Famalicão e, para ultrapassar o Sporting dos «Cinco Violinos», será necessário vencer também o FC Porto.

Após o empate a uma bola com o FC Porto, em casa (1-1), a 11 de setembro, para a quinta jornada, o Sporting venceu os 11 encontros seguintes na I Liga, cinco em casa e seis fora.