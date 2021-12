Com o mercado de inverno a chegar, a conferência de imprensa de Ruben Amorim na antevisão ao jogo com o Gil Vicente foi muito marcada pelo tema.

A começar por um nome da ‘casa’: Pablo Sarabia. Se Amorim pudesse, pedia a contratação do espanhol do Paris Saint-Germain no sapatinho?

O treinador do Sporting lembrou que não é ele quem manda e que, por muito que se deseje há limites nas possibilidades do clube.

«O Sarabia é nosso jogador até ao final do ano, todos estamos contentes com ele, mas há uma ideia geral do clube, com um teto salarial, e eu sei que eles não vão ultrapassar isso», começou por dizer, antes de recordar o que aconteceu com João Mário no mercado de verão, ainda que sem nunca referir o nome do agora jogador do Benfica.

«Aconteça o que acontecer, tenho a certeza que há um plano e mesmo todos os sportinguistas gostando… Nós tivemos aqui um caso que foi famoso no início da época [risos], e por mais vontade que haja, não vamos passar certos patamares», declarou.

«Eu faço aquilo que o presidente e [Hugo] Viana me disserem. A ideia do nosso clube é apostar na formação e ganhar títulos. Há margem de manobra, mas a ideia geral, é do clube, não é minha», reforçou.

E a força do ‘projeto’ vale mesmo numa altura em que o Sporting quase ficou privado de avançados, devido às infeções de Paulinho e Tomás Tavares com covid-19.

«Não vamos mudar nada do que planeámos. Percebemos este momento pandémico, mas não nos podemos desviar desse projeto, pensando apenas em salvaguardar quatro meses de competição, apesar de poderem ter um grande impacto na época e no futuro do clube», assegura, Amorim.

«Não quer dizer que não haja entradas ou saídas no mercado de inverno, mas volto a dizer que se alguém entrar, será já a pensar também no futuro e planear a próxima época», concluiu.