Na antevisão à visita ao D. Afonso Henriques, Rúben Amorim, deixou elogios à equipa do Vitória e ao seu técnico, João Henriques.



«É uma equipa completamente diferente na forma de jogar. No ano passado o Vitória era muito forte ofensivamente, mas defensivamente tinha algumas lacunas. Agora parece que é ao contrário. Já conhecíamos a qualidade do João Henriques pelo que fez no Santa Clara. É a equipa com menos golos sofridos e tem individualidades como Quaresma e Edwards que podem fazer a diferença. São uma excelente equipa, já tem bastantes pontos e lutam por objetivos altos. Imagino um jogo difícil num campo difícil, mas o Sporting está preparado», antecipou, em conferência de imprensa.



O treinador do Sporting voltou a desvalorizar o facto de liderar a Liga ao final de seis jornadas e foi convidado a abordar a próxima janela de transferências. Amorim frisou que não é o lugar do clube na tabela classificativa que dita a abordagem ao mercado.



«A motivação é a mesma de sempre. É bom estar na frente, mas vale o que vale. Mercado? É muito longe. Fazemos as coisas de forma planeada e não é por estarmos em primeiro que vamos mudar. As coisas são planeadas e feitas com cabeça e tempo. Não é por estarmos em primeiro que vamos investir ou desinvestir se estivermos em quarto. A ideia é muito clara. Ninguém está a pensar no mercado de inverno. Temos é de vencer o próximo jogo», atirou.



O Sporting joga em Guimarães este sábado, às 20h30.