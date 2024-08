Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória no Clássico frente ao FC Porto (2-0), numa partida da quarta ronda da Liga:



«Fomos mais competentes hoje. Estivemos muito concentrados durante os 90 minutos. Fomos a melhor equipa, mas temos muito para melhorar. Perdemos a bola sem pressão. O melhor período do FC Porto foi o nosso pior período, foi a meio da segunda parte. Jogámos com pouca velocidade e voltámos para trás na construção... quando vejo a exibição global, fico muito satisfeito, mas temos um longo caminho a percorrer.



Já temos jogadores que estão connosco há quatro épocas. Isso dá-lhes outra qualidade, outra capacidade para sentir que o jogo tem momentos e não podemos nem ir muito abaixo nem ficar muito empolgados. Controlámos muito bem o FC Porto que criou problemas com bolas longas e segundas bolas, colocou muita gente na última linha. Nós construímos de forma diferente na primeira fase. Foi um grande jogo contra uma equipa muito difícil para além do que aconteceu na Supertaça que está na cabeça de toda a gente.»



«Paragem é boa? É sempre bom, os jogadores vão para as seleções. É mais difícil treinar. Comentávamos isso: há três anos ficávamos quase com a equipa toda para treinar, agora temos cinco jogadores. Estamos dentro do que é uma equipa grande. Vamos aproveitar para melhorar a condição física do Nuno Santos, do Marcus. Vamos trabalhar um bocadinho mais de forma individual. Os outros têm de manter o ritmo, divirtir-se e limparem a cabeça. Ainda falta muito.»



[Sporting quer um avançado]: «Temos o nosso scouting. Fazemos um estudo aprofundado, vemos aqui e ali jogadores para um desempenho máximo imediato e outros também para um desempenho imediato, mas a preparar já o futuro. Estamos nessa luta. Lutamos contra clubes mais fortes. Estamos a dar o máximo, mas acho que vamos conseguir.



Agentes do Conrad Harder estão em Alvalade? Não sei do que está a falar (risos). Estamos a tentar ao máximo, vamos ver o que conseguimos.»