Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do estádio do Rio Ave, após a vitória por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo muito equilibrado, de muitos duelos. Tinha de haver rasgo, mas não fomos capazes de desbloquear o jogo pelas individualidades. Tornou-se tudo mais difícil, mas vence a equipa que mais quis vencer e que tem mais responsabilidade. A vitória só podia cair para o nosso lado.



A verdade é que são jogos diferentes. Neste campo tivemos dificuldades em rodar com a bola, mas a organização esteve lá. Mas não se pode tirar muita coisa deste jogo para o FC Porto. É completamente diferente. Vínhamos da final da Taça da Liga que perdemos, mas jogámos muito bem. Contra o Sp. Braga jogámos muito bem e hoje a exibição não foi tão boa. Faltou-nos ter um bocadinho mais de qualidade no nosso jogo. Na primeira parte nem tanto, mas na segunda conseguimos empurrar o Rio Ave, mas faltou-nos qualidade nas receções, nos lances de um contra um. São três pontos e é sempre bom trabalhar sobre vitórias.



O que disse ao intervalo? No final da primeira parte baixámos o Ugarte e conseguimos desbloquear a pressão do Rio Ave. Depois disse-lhes que tínhamos de ser melhores a segurar a bola de costas e no um contra um. Na segunda parte o Rio Ave juntou-se mais. Foi um jogo muito encaixado e não muito bonito de se ver. Não sendo um grande exibição vencemos. Fomos quem mais procurou a vitória e quem mais tinha essa responsabilidade.»