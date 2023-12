Ruben Amorim, na flash-interview da SportTV, após a vitória do Sporting sobre o FC Porto por 2-0, no Clássico da jornada 14 da Primeira Liga

«Acho que não marcamos mais golos por detalhes. Sabíamos o que o FC Porto ia fazer e controlámos bem. Não conseguimos sair muito bem na primeira parte. Fomos combativos e isso é importante num jogo destes, com o FC Porto.»

«É um jogo do campeonato. Não ganhávamos há muito tempo. Perdemos jogos nos detalhes e hoje não deixámos o FC Porto criar. Isto não quer dizer nada, para a semana tudo pode mudar.»

«Não tive dor de cabeça nenhuma. O Coates sentiu uma dor quase no último lance do último treino. O Quaresma já tinha jogado com o Geny e fez um excelente jogo.»

«Não me preocupa o Quaresma fazer um bom jogo. Preocupa-me ele fazer dois, três bons jogos seguidos, é isso que quero dele, consistência.»

«Preocupa-me a quantidade de jogos em janeiro, fevereiro, com jogadores na CAN e na Taça Asiática. O Young Boys vem da Champions, joga num campo sintético, vamos ter tempo para preparar e vamos estar preparados.»