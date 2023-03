Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV2, após a vitória por 1-0 contra o Portimonense, no Algarve, numa partida da 23.ª jornada da Liga:



[Teve receio que a equipa não marcasse]:



«Hoje não e não sei explicar porquê, mas nos outros jogos senti [esse receio]. Hoje senti que íamos ganhar. A equipa estava bem apesar de ter falhado várias ocasiões. Tivemos sempre uma atitude positiva e isso é importante para manter uma série de vitórias. Acreditámos até ao último minuto. Foi uma vitória justa de uma equipa que trabalhou muito contra o Portimonense, uma equipa que sabe bloquear o jogo. Controlámos as transições e as bolas paradas do Portimonense. Foi um jogo muito bom do Sporting.



Apenas com algum nervosismo no final, o Portimonense criou duas situações em que o Adán esteve muito bem. Controlámos muito bem o jogo e isso revela a qualidade da equipa. Não sofremos nem deixámos o Portimonense criar muitas situações.»



[Conversa com Vital depois de uma saída falhada do Adán]. «Falei sobre outro lance da saída de bola. Foi a seguir esse lance, mas não teve nada a ver com a saída do Antonio. Fui falar com o Vital nessa altura para não me esquecer.



Poupanças? A prioridade é sempre o campeonato e isso não mudou. O nosso caminho tem de ser pelo campeonato. A obrigação no campeonato é diferente da obrigação na Europa. Nunca pouparia jogadores numa fase em que temos de ganhar jogos. Mudei porque os jogadores trabalham bem, em função dos jogos e todos têm de estar preparados para numa semana jogar e na outra não.



[Chegou à vitória 100 pelo Sporting em 144 jogos]: «Sabor especial? Mais ao menos. Houve uma fase no início em que esperava chegar mais tarde. Esta vitória vem tarde. Temos muito para fazer. Já passaram 100, vamos à procura de mais 100.»