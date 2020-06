Nuno Mendes estreou-se diante do Tondela como titular da equipa principal do Sporting e Rúben Amorim, treinador dos leões ficou agradado com aquilo que viu.

«O Nuno Mendes fez um jogo bastante bom. O Mathieu ajudou-o muito. Esteve muito bem fisicamente e não acusou a estreia. Normalmente começam a quebrar nos últimos minutos, mas ele fez o corredor todo com personalidade. Temos de nos lembrar que tem 17 anos. Renovação? É uma assunto para a direção, mas está tudo preparado para que se possa proteger estes jovens jogadores e para os fazer crescer.»