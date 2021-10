Por: Rui Santos

Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória por 2-1 ante o Arouca, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

[Nuno Santos:] «Depende do adversário e do colega que está ao lado. O Nuno quer é jogar. Houve situações em que estávamos empatados e ele dizia “meta-me aqui ao lado”. Vamos utilizá-lo de acordo com as caraterísticas do adversário e do momento dele, porque por ele até a central do lado esquerdo jogava.»

[Linha defensiva improvisada:] «Não permitimos muitas ocasiões ao adversário. Lembro-me de uma na primeira parte, num remate ao lado, do avançado. Mesmo com laterais lá, trabalharam bem a linha defensiva. Podemos jogar com três defesas, em vez de três centrais. A evolução da equipa passa muito por aí, mas é preciso tempo.»

[Pausa para as seleções:] «Vai ser importante para os jogadores. Passámos de zero competições europeias para jogar a Liga dos Campeões. Temos jogadores para recuperar, coisas para trabalhar. Há jogadores que precisam de desligar, ver outras coisas e voltar com mais fome de bola. Foi uma semana cumprida, mas eles cumpriram. Só faltou a vitória em Dortmund.»