Rúben Amorim já tinha assumido que não queria que o FC Porto entrasse no clássico já com o título assegurado, e reiterou essa ideia na véspera do desafio da 32.ª jornada, a bem dos interesses da sua equipa.

«Podemos ver pelos dois lados. Pode existir esse libertar da pressão, mas também os jogadores do FC Porto podem sentir-se mais soltos, quererem festejar em campo. Volto a dizer que seria importante o FC Porto não ser campeão hoje, ter de empatar ou ganhar ao Sporting», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Eu foco-me no crescimento da minha equipa. O Sporting não pode ser campeão, para mim é indiferente quem for. Eu quero é que estejam todos os fatores no jogo, e isso acontece se o FC Porto não for campeão hoje», acrescentou.

Rúben Amorim quer ver a equipa perante uma adversidade maior, mas não deixou de frisar, na antevisão do clássico, que «todos os jogos são testes». «É mais um, contra uma equipa forte. O Quaresma e o Matheus Nunes, por exemplo, ainda não jogaram estes jogos, e vão ter dificuldades que não tiveram até aqui, mas quem está no Sporting tem testes todos os dias», afirmou o técnico leonino.