O treinador do Sporting, Ruben Amorim, considerou esta terça-feira que quando não há resultados, que tudo aparece no futebol, em resposta sobre a saída de Jorge Jesus do comando técnico do Benfica.

«Faz parte do futebol, não tenho muito a dizer, é focarmos muito na nossa casa, porque isto pode acontecer em qualquer clube, em qualquer situação», começou por dizer o técnico dos leões, em conferência de imprensa, na antevisão ao jogo com o Portimonense, no qual centrou atenções.

«O que queremos é manter esta senda de vitórias, porque os resultados é que trazem confiança, tranquilidade. Quando não há resultados, tudo aparece. Vamos focar no nosso clube, ganhar o nosso jogo e depois o que vier será sempre bom, porque os rivais têm de perder pontos», rematou Amorim, reforçando que «tudo pode mudar» e que o importante, numa jornada que até é de clássico, é «ganhar ao Portimonense».

«Em relação ao clássico, obviamente que o mais importante é o nosso jogo. Ganhando mantemos a nossa posição, e depois com um empate ficaremos em primeiro lugar, com dois pontos do FC Porto e seis do Benfica. Se o FC Porto ganhar ficaremos com sete pontos de avanço do Benfica e em igualdade com o FC Porto, sabendo que há dois lugares de Champions. Se for o Benfica a vencer ficaremos com três de vantagem do FC Porto e quatro do Benfica. Mas para isso temos e ganhar ao Portimonense, uma equipa que não perde fora, que ganhou na Luz. O importante é ganhar o nosso jogo», notou, ainda.

O Sporting-Portimonense joga-se a partir das 21 horas de quarta-feira, em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.