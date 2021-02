Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas da rápidas Sport Tv, após o triunfo dos leões sobre o Gil Vicente.

«Quando estamos em desvantagem e o jogo está a acabar temos sempre o receio de perder, mas este foi um jogo diferente do de Alvalade [com o Gil Vicente], porque na primeira parte o nosso adversário criou muitas oportunidades de perigo e foi superior ao Sporting.

Na segunda parte nós quisemos mais, corremos mais, e parece-me que o Gil Vicente deixou de jogar e quis fazer correr o tempo. Fomos muito superiores na segunda parte e merecemos vencer.»

[o que disse ao intervalo?]

«Tivemos de avisar os jogadores do que estava a passar porque a nossa intensidade foi menor do que tem sido e o Gil Vicente preparou muito bem este jogo. Depois sofremos um golo e complicou-se muito. Mas o que mudou foi a mentalidade dos jogadores do Sporting, que têm de perceber que se não formos intensos não temos arcaboiço para vencer jogos deixando apenas passar o tempo.»

[Coates foi o herói do jogo]

«Ele teve uma semana muito difícil porque uma pessoa muito próxima dele suicidou-se e foi mesmo muito difícil para ele. Por isso, ainda bem que foi ele a marcar estes dois golos: porque é uma excelente pessoa e um grande capitão. Se havia alguém que merecia isto, era o Seba [Coates].»

[resposta mostra que o Sporting é candidato]

«Temos humildade para mudar a atitude nos jogos. Mas basta ver esta primeira parte. Isto pode acontecer em qualquer campo e ficou aqui provado que temos que crescer e trabalhar e vamos já pensar no P. Ferreira.

[se estivesse em segundo ou terceiro a oito e onze pontos, consideraria que o líder como o principal candidato?]

«Mostraria aos meus jogadores a primeira parte deste jogo para verem que tudo ainda pode acontecer e que o campeonato ainda é longo. Temos muitos pontos para disputar e tudo pode acontecer. Por isso, vamos jogo a jogo.»