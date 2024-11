Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-4) frente ao Sp. Braga naquele que foi o seu último jogo no comando técnico dos leões:

«O sucessor vamos saber, deve ser amanhã, não sei quando o clube vai anunciar. Acredito muitos nos jogadores, acredito no treinador e disse-os aos jogadores. Há coisinhas que vão ser diferentes, mas a pessoa que vai lá estar tem a minha essência. Sei quem é, tem a minha essência. Isto estava planeado, acreditem ou não, mas não para tão cedo. Vão ter ser humildes, puxar uns pelos outros, sei muito bem. Conheço-os bem, por exemplo o Quaresma às vezes não treina tão bem, mas conheço-o bem em jogo e não o deixo ir para baixo. Todos sabem isso, o treinador que vem tem condições para levar a equipa até ao Marquês».

«Acho que vai acrescentar coisas novas que um treinador que está cá há cinco anos não vê. Ninguém, nenhum treinador pode estar em piloto automático, nenhum treinador vende a ideia de outro. Mesmo o adjunto, tem de vender a sua ideia. Pode não ter tanta sorte, mas tenho a certeza que tem competência, vai dar um cunho novo, coisas diferentes. Só tem de ser o que é para olhar para a equipa, é inteligente, vai perceber o que pode fazer e o que não pode fazer».