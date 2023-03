O treinador do Sporting, Ruben Amorim, considera que «cada um faz as suas escolhas», em resposta a uma questão esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Santa Clara, sobre o silêncio do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, nas conferências de imprensa.

«Eu não tenho de entender nada, graças a Deus já estive no vosso papel, não como jornalistas, mas fui comentador e comentava essas coisas, não tenho nada a dizer, cada um faz as suas escolhas, vós é que tendes de comentar e não eu», disse Amorim, ao final desta manhã.

Questionado também sobre a necessidade de ter mais avançados no plantel, na próxima época, numa altura em que tem Paulinho, Chermiti e ainda Rodrigo Ribeiro, Amorim sublinhou que o projeto passa por «jovens jogadores» e não mostrou preocupação nesta fase.

«Em relação ao mercado não vou estar aqui a dizer. Já disse, temos estes avançados, o nosso projeto passa por jovens jogadores. Mas não estou preocupado, temos avançados de qualidade, outros podem fazer a posição e estou satisfeito com os que tenho», frisou.

«Santa Clara? A responsabilidade está do nosso lado»

Sobre o encontro com o Santa Clara, atual 18.º e último classificado com 15 pontos, Amorim diz que espera um jogo «complicado» e percebe que os açorianos estão num momento difícil, mas atira a «responsabilidade» do encontro para o lado do Sporting.

«Nos últimos dois jogos, jogaram com uma linha de cinco. O treinador pode mudar alguma coisa com esta paragem, repetiu alguns jogadores nos últimos jogos e retirámos essa informação. É uma equipa que vem de um momento difícil, mas vem melhor preparada. Vem sem responsabilidade, não é o jogo principal deles, temos uma incerteza em relação ao adversário, mas temos de ganhar. A responsabilidade está toda do nosso lado, trabalhámos tudo, linha de cinco, linha de quatro. Espero um jogo complicado, mas temos a responsabilidade de ganhar e é isso que vamos tentar fazer», concluiu.

O Sporting-Santa Clara joga-se a partir das 20h30 de sábado, em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.