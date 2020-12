Rúben Amorim, treinador do Sporting, em declarações após o empate em Famalicão:



Porquê apenas quatro homens na barreira no livre do 2-2?

«Os quatro homens na barreira? Têm de perguntar ao Vital [adjunto, responsável pelo treino dos guarda-redes], faz parte da ligação dele com os guarda-redes. Foi um grande remate dos jogadores do Famalicão, mais tecnicamente têm de perguntar ao Vital.»



Sporar foi o primeiro a sair. Desiludido com ele?

«Não fiquei desiludido com ele. Tenho cinco substituições, não quer dizer que tenha ficado desiludido com ele. A equipa precisava de outra coisa.»



Sentiu que a juventude castigou a equipa?

«Um golo foi uma bola parada num livre bem batido, e no outro o Adán saiu e não conseguiu agarrar. Não teve nada a ver com a juventude. Encostámos completamente o Famalicão, fomos muito superiores, nao tem nada a ver com a idade.