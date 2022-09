Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a vitória do Sporting sobre o Gil Vicente, no jogo de abertura da 8.ª jornada da Liga.

«Foi um jogo bastante competente da nossa parte. Podia ser complicado se não tivéssemos marcado na primeira parte. Sentiu-se isso no ambiente do estádio, o que é normal, temos de ser nós a voltar a empolgar os adeptos. Conseguimos isso, criámos muitas oportunidades, devíamos ter feito mais golos e não podíamos ter sofrido o golo no final. Mas a vitória é mais do que merecida.

É importante saber que basta um jogo para mudar tudo. Nos últimos seis jogos perdemos um, sofremos três golos e marcámos 15. Se os golos fossem repartidos, teríamos mais uma vitória. Mas perdendo um, isso faz toda a diferença.»

[sobre a estreia de Marsá]

«O Marsá já tinha jogado na pré-época e tem escola de Barcelona, que se nota muito no jogo dele. É um jogador muito confiante com bola, muito forte na organização, mas tem ainda muitos defeitos porque lhe faltam jogos na defesa. Mas é um jogador muito inteligente que mereceu esta oportunidade e fez por isso.»

[sobre a exibição de Morita]

«O Morita está a crescer de jogo para jogo, tem evoluído muito, é muito humilde e isso ajuda muito. Está preparado para jogar numa equipa grande, é jogador de seleção e tenho a certeza que vai continuar a crescer.»