Rúben Amorim na sala de imprensa depois da reviravolta e vitória do Sporting sobre o Estrela da Amadora (3-2) para a 10ª jornada da Liga:

(Sobre o apoio dos adeptos)

«Para mim, obviamente, faz a diferença, nestes momentos, momentos difíceis em que a equipa está cansada, está a jogar sucessivamente, é muito importante que nos momentos difíceis os adeptos ajudem e ajudaram bastante. Eu também vi que a seguir ao segundo golo levantaram-se a puxar pela equipa e a bater palmas. Essas coisas positivas trazem as reviravoltas. Mas sobretudo a calma com que os jogadores a perder perceberam que tinham tempo ainda para dar a volta. A partir do segundo golo parece-me que toda a gente no estádio, obviamente não o Estrela da Amadora, mas toda a gente sentiu que nós íamos dar a volta ao resultado.

Foi um jogo difícil, o Estrela mudou um bocadinho a sua construção e criou-nos dificuldades. Tivemos de nos adaptar, mas nós estivemos sempre mais perto do golo. Sofremos muito com bolas nas costas, porque muitas vezes puxavam-nos muito e tínhamos de ir pressionar quase ao pé do guarda-redes e ficava três para três. E sofremos com a velocidade dos jogadores da frente, num plano do Estrela da Amadora que o seu treinador traçou e que a meu ver correu bem e dificultou-nos a tarefa. Mas acho que acaba por ser uma vitória justa da equipa que teve mais oportunidades e mereceu vencer.

(A emoção e a forma como o Sporting venceu pode ser benéfica para o dérbi?)

«Acho que é benéfica, mas preferia mais tranquila… Agora é fácil falar, mas o sofrimento que é no banco… É muito mais difícil para toda agente. Agora que já estamos aqui descansados, ganhámos o jogo. Antes e durante o jogo diria que gosto de vencer tranquilamente, depois do jogo não me importo nada de ter este tipo de emoções.

(Depois da época passada, a pressão imposta pelo treinador esta época tem sido chave?)

Eu acho que não. Apenas o que eu disse aos jogadores, já tenho falado sobre isso, é aumentar a exigência… Não é aumentar, essa é a exigência que nós queremos aqui. Tivemos um ano mau e este ano temos de voltar à nossa forma de estar, que foi esta durante dois anos antes. Um ganhámos, o outro não ganhámos mas lutámos praticamente até à última jornada. Vamos ver no fim do ano se corre bem. Agora, que nós estamos num contexto diferente, que o ambiente está diferente, que toda a gente à volta do clube está a acreditar mais, e depois nestes momentos a bola cai para nós, digamos assim. Olhar para isso é bom, é muito melhor estar neste momento do que era no ano passado nesta jornada, mas não podemos fazer neste momento uma avaliação se a estratégia ou a comunicação funcionam. Porque ainda estamos no início. Vamos ver, no fim faremos essa avaliação

(Indicação para que a equipa não abanasse na segunda parte?)

É difícil o treinador no banco estar a dar essas indicações. Não fui eu que não abanei. Foi a equipa em si, que sabe o que está a fazer, que tem sempre os fundamentos na cabeça, quando a bola está num lado, quando estamos a atacar, quando estamos a defender. E quando os jogadores todos sabem muito bem isso, é mais fácil segurar-nos quando as coisas correm mal. Não fui eu, foram os jogadores, porque ali não podemos dar indicação. E eu acho que com o Vizela deixámos correr o jogo, já houve jogos que deixámos correr o jogo, Casa Pia um bocadinho. Eu hoje não senti isso. Senti que houve uma jogada pela direita, há um penálti. Depois, quando nós queremos assentar o jogo há um golo também. Não senti que fomos nós que provocámos isso durante o jogo, simplesmente aconteceu. E se calhar por isso é que nós pegámos na bola, fomos ao meio-campo e depois com a ajuda de todos demos a volta à situação.

(A equipa sentia que o jogo já estava ganho e tinha a cabeça no dérbi?)

Não, de forma alguma. E eu quando entro no balneário tenho logo essas sensações. O que eu senti é que não estávamos confortáveis. Houve duas bolas nas costas, que nos deixam logo desconfortáveis, onde eles se podem isolar e isolaram-se e o António defendeu. Até senti o contrário. Senti que a equipa percebeu que este jogo não está ganho, que vai ser difícil e tornou-se difícil. Já houve segundas partes em que nós entramos a dormir e eu cheguei aqui e disse. Eu não achei, sinceramente. Achei simplesmente que em duas jogadas fizeram-nos dois golos, em transições em que estávamos um para um, com bolas longas, num processo simples do Estrela Amadora, mas que tem muita qualidade. Acho que não entrámos adormecidos, sofremos dois golos e depois pegámos na bola outra vez e demos a volta ao resultado.

(Ganhou dois jogos, mas sofreu quatro golos em Alvalade. O que pesa mais?)

Já falámos sobre isso e o facto de sofrermos muitos golos isso ainda é um problema que temos na equipa. O que pesa mais é a vitória, a derrota ou o empate, e foram duas vitorias. Agora, temos de melhorar em vários aspetos, mas também acho que às vezes é futebol. Eu posso dizer que até nas oportunidades da primeira parte em que nós tínhamos a linha toda torta, o Ousmane ficou para trás. Quando estamos todos a fazer uma linha basta um jogador e temos um problema. Isso é um problema da equipa, é um problema do treinador. Agora, uma bola que é lançada nas costas, acompanhamos, bateu no braço, é pénalti. E na outra é um lançamento em que nós estamos todos na jogada, o António também saiu um bocadinho, ficámos todos ali divididos, levámos outro golo. Mas acho que se olharmos para o jogo, a quantidade de oportunidades que tivemos, ou batia nas costas de um jogador, etc, esse é o lado positivo, o lado negativo é que estamos a sofrer claramente muitos golos.