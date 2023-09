André Luís, jogador do Moreirense, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a derrota frente ao Sporting.

«Entrámos forte, mas não conseguimos manter o nível de atitude. Fizemos uma boa primeira parte, depois faltou critério no passe e na segunda parte viemos totalmente desligados. Não viemos com o mesmo foco e não fizemos nem perto do que tínhamos feito na primeira parte. O Sporting tem qualidade e conseguiu impor-se, mas devíamos ter feito melhor.»