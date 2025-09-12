Arbitragem do Sporting-FC Porto com desempenho «muito satisfatório»
Conselho de Arbitragem divulgou avaliações da quarta jornada, atribuindo a máxima à equipa liderada por João Gonçalves em Alvalade
A equipa de arbitragem liderada por João Gonçalves no Sporting-FC Porto, da quarta jornada da Liga, foi apreciada com um desempenho «muito satisfatório». As avaliações da jornada disputada antes da pausa para as seleções foram divulgadas pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta sexta-feira.
Já a vídeoarbitragem do clássico, que teve Rui Costa, com Paulo Brás como seu assistente, teve um desempenho «satisfatório», numa jornada que teve mais duas avaliações de «muito satisfatório» e duas «insatisfatório», avaliação mais baixa nas apreciações das equipas de arbitragem.
A vídeoarbitragem no Vitória-Arouca e no Santa Clara-Estrela, respetivamente lideradas por Bruno Esteves e Paulo Barradas, tiveram nota máxima.
Ainda no Vitória-Arouca, a equipa de arbitragem liderada por Gustavo Correia recebeu um «insatisfatório», tal como a vídeoarbitragem do Casa Pia-Nacional, a cargo de Luís Ferreira.
As apreciações à arbitragem na quarta jornada da Liga:
Gil Vicente FC-Moreirense FC
Arbitragem: satisfatório
Vídeoarbitragem: satisfatório
Casa Pia AC-CD Nacional
Arbitragem: satisfatório
Vídeoarbitragem: insatisfatório
AFS-FC Famalicão
Arbitragem: satisfatório
Vídeoarbitragem: satisfatório
Vitória SC-FC Arouca
Arbitragem: insatisfatório
Vídeoarbitragem: muito satisfatório
Sporting CP-FC Porto
Arbitragem: muito satisfatório
Vídeoarbitragem: satisfatório
CD Tondela-Estoril Praia
Arbitragem: satisfatório
Vídeoarbitragem: satisfatório
FC Alverca-SL Benfica
Arbitragem: satisfatório
Vídeoarbitragem: satisfatório
CD Santa Clara-CF Estrela Amadora
Arbitragem: satisfatório
Vídeoarbitragem: muito satisfatório
Rio Ave FC-SC Braga
Arbitragem: muito satisfatório
Vídeoarbitragem: satisfatório