Depois das vitórias frente a SL Benfica, Boavista e Estrela da Amadora, Armando Evangelista não escondeu a ambição de vencer o Sporting no próximo jogo.

Os famalicenses só perderam uma vez esta temporada, frente ao V. Guimarães, mas a verdade é que já não vencem há dois meses, visto que os últimos quatro jogos acabaram num empate.

Já o Sporting, atual campeão, lidera a prova só com vitórias, mas Armando Evangelista, apesar dos elogios aos leões, considera que não há equipas imbatíveis:

«O Sporting é o campeão em título, é o primeiro classificado neste arranque, estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar, mas não há equipas imbatíveis. É importante olharmos para o Sporting e respeitá-lo, mas acima de tudo olhar para dentro e para o que somos capazes de fazer«, disse o técnico, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Ao expressar o sentimento de que pode ganhar o jogo, notou que «se existisse uma fórmula mágica era fácil, mas alguém já a tinha descoberto, não há um segredo que se possa desvendar para desmontar seja o que for».

Já quando questionado sobre como parar Viktor Gyökeres, o melhor marcador do campeonato, Armando Evangelista disse que «o Sporting não se resume a um jogador».

«Espero a minha equipa concentrada, com capacidade de reação e a ter uma leitura mais rápida que o adversário para antecipar problemas porque o Sporting não se resume a um jogador. Temos que ter um coletivo forte para vencer um coletivo forte como o do Sporting», disse.

O Famalicão ocupa neste momento a sétima posição do campeonato, com 13 pontos, enquanto o Sporting é líder, com 24 pontos. O jogo está agendado para sábado às 20:30h, no Estádio Municipal de Famalicão e será apitado por Fábio Veríssimo.