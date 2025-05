Tomás Händel vai falhar a visita do V. Guimarães ao reduto do Sporting, na última jornada da Liga, após ter visto o quinto cartão amarelo, frente ao Farense.

O médio português irá assim cumprir um jogo de castigo, sendo que em contrapartida, Tiago Silva e Telmo Arcanjo regressam às escolhas de Luís Freire, depois de terem cumprido as respetivas suspensões. Recorde-se que do lado do Sporting, Hjulmand também está de fora, por acumulação de amarelos.