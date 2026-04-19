Fredrik Aursnes, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica sobre o Sporting por 2-1, na 30.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Sporting

«Tivemos de sofrer durante grande parte do jogo, mas sofremos juntos. Lutámos juntos e no fim marcámos. O Sporting teve muita posse de bola e algumas oportunidades, mas nós também as criámos. São três pontos muito bons e uma boa vitória.»

Titularidade após lesão e o que resta da época...

«Temos de olhar jogo a jogo, focámo-nos neste jogo. Podíamos ter dominado mais, mas o Sporting teve muita posse de bola e jogou bem. É uma boa vitória e temos de olhar para o próximo jogo. Não está apenas nas nossas mãos, o que podemos fazer é ganhar os nossos jogos e depois ver como termina. Foi bom começar o jogo a titular, estava cansado no fim. Espero estar a 100 por cento para o que resta da época.»