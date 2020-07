Apesar de estar a jogar em Inglaterra, Bruno Fernandes continua atento e preocupado com a Liga portuguesa. Tanto assim é que o jogador do Manchester United, sabe o Maisfutebol, telefonou esta terça-feira ao capitão do Desportivo das Aves, Afonso Figueiredo, para saber de que forma poderia ajudar o clube nestes dias tão difíceis.



Bruno Fernandes demonstrou enorme interesse pela situação de todo o plantel e colocou-se ao dispor de todos, para auxiliar da forma que Afonso Figueiredo e os colegas julgarem mais útil.



Bruno e Afonso foram colegas de equipa na Seleção Nacional de Sub-21 e mantêm uma ligação de enorme amizade. Numa altura em que o colega e amigo representa a honra que ainda subsiste na equipa do Desportivo das Aves, Bruno Fernandes fez questão de lhe mostrar que está disponível para participar nas soluções que forem definidas.



A SAD do Desportivo das Aves não regulariza os salários desde o mês de março e Afonso Figueiredo tem sido desde a primeira hora um dos líderes e defensores do balneário. Depois da posição pública assumida pela accionista da SAD Estrela Costa, que defendia a falta de comparência do Aves nos dois últimos jogos, a direção do clube e o plantel conseguiram criar condições para a receção ao Benfica.