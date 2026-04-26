Praticamente afastado do título, e a não depender apenas de si para o apuramento par a Champions. É neste cenário que o Sporting sai da Vila das Aves, após o empate (1-1) frente ao despromovido AVS. Com uma revolução no onze, os leões não conseguiram segurar a vantagem frente ao último classificado, somando o quarto jogo consecutivo sem vencer.

O embate até foi praticamente de sentido único, o Sporting esteve na frente e enviou duas bolas ao ferro, mas uma grande penalidade a meio do segundo tempo deu o empate aos avenses. Num dos últimos lances do encontro o AVS quase passou para a frente, mas Óscar Perea atirou ao ferro quando estava isolado. A calculadora é precisa, agora, para o terceiro lugar.

Num jogo de grau de dificuldade menos elevado, após o ciclo infernal frente a Arsenal, Benfica e FC Porto, Rui Borges apresentou na Vila das Aves uma versão alternativa do Sporting. Com várias baixas, o técnico operou seis mexidas no onze, comparativamente com o empate no Dragão saltando para o onze Vagiannidis, Debast, Mangas, Kochorashvili, Quenda e Rafael Nel.

Sentido único sem conforto

Mesmo subindo ao relvado sabendo já do triunfo dos dragões na Reboleira, o Sporting impôs sentido único ao jogo, instalando-se no meio campo da equipa de João Henriques, já despromovida ao segundo escalão. Apesar do domínio, os leões nunca estiveram propriamente num cenário de conforto.

O AVS povoou o setor mais recuado, cerrou fileiras e agrupou-se junto da sua área, tirando espaço de manobra ao Sporting. A realidade é que, apesar de dominar, o conjunto leonino não conseguiu ser efetivo como se esperava. Quando conseguiu criar perigo, Adriel respondeu afirmativamente, mantendo as suas redes invioláveis.

Em contraponto, num punhado de saídas para o ataque, sempre em contra-ataque e em velocidade com corridas desenfreadas, o AVS deixava o Sporting no tal contexto de desconforte. Tunde Akinsola, por duas vezes, correu contra o mundo, serpenteou e ameaçou criar perigo, obrigando o Sporting a correr para trás.

Já nos descontos da primeira parte Pedro Ramalho foi chamado a ver as imagens de um hipotético penálti para o Sporting num lance entre Devenish e Rafael Nel. Após analisar o lance, o árbitro considerou que o jogador avense «não comete infração», mandando toda a gente para os balneários com o resultado sem alterações.

Vantagem e castigo máximo

Mudança drástica após o descanso. Os leões vieram rejuvenescidos das cabines e precisaram apenas de três minutos para saltarem para a frente do marcador. Vagiannidis ganhou terreno pela direita, cruzando para a zona perigosa, acabando por ser Devenish, ao tentar fazer o corte, a introduzir a bola na própria baliza. Questão resolvida, pensar-se-ia.

Até porque no lance seguinte Pote atirou com estrondo ao ferro, num remate em jeito. Resistência avense a ruir. Puro engano. A meio da segunda metade um toque de Morita com o braço na bola no interior da área deu ao AVS a possibilidade de chegar ao empate. Da marca dos onze metros Pedro Lima não desperdiçou, penálti clássico, a destronar o leão.

A calculadora começou a funcionar. Pode haver campeão já no sábado, com este resultado. Na Luz há um sorriso, uma vez que o Benfica tem sob seu controlo o apuramento para a Liga dos Campeões. Momento crítico da época para os leões, que ainda lutaram até ao último suspiro.

Adriel, a figura do encontro, ainda fez mais um punhado de defesas milagrosas e Geny voltou a fazer a bola embater no ferro. O leão não conseguiu manter-se vivo e o AVS também teve a sua oportunidade num jogo de loucos. Perea também atirou ao ferro. Tal como na época passada, o Sporting volta a não sair das Aves com os três pontos. Esta noite esse cenário tem, contudo, outro impacto.