A FIGURA: Adriel

O guarda-redes voltou a formar uma barreira na baliza avense, sustendo vários remates com selo de golo. Sem muito a fazer no lance do golo sofrido, Adriel colecionou um punhado de grandes intervenções, impedindo o Sporting de amealhar os três pontos. Algumas das intervenções do guarda-redes foram verdadeiramente espetaculares, sendo determinante para o empate final. Acionou a calculadora do topo da classificação.

O MOMENTO: empate de Pedro Lima (66’)

Alertado pelo VAR, Pedro Ramalho socorreu-se das imagens para assinalar penálti contra o Sporting a meio do segundo tempo. Oportunidade para Pedro Lima encarar Rui Silva, com o médio a não desperdiçar. Bola para um lado, guarda-redes para o outro, a carimbar o empate a uma bola com o pé esquerdo.

OUTROS DESTAQUES

Vagiannidis

Uma das caras novas do onze leonino, o lateral direito acelerou no arranque da segunda metade, construindo o golo do Sporting. Jogada individual com cruzamento venenoso para o autogolo de Devenish.

Akinsola

Correu várias vezes contra o mundo em lances individuais, sendo o principal elemento capaz de causar desequilíbrios. Ajudou defensivamente, na ocupação de espaços, e esticou o jogo no capítulo ofensivo.

Pote

Esteve longe de uma noite brilhante, mas ainda assim foi dos mais criativos do Sporting com bola. Atirou com estrondo ao ferro no início da segunda metade, num remate de primeira.

Pedro Lima

Assina o empate ao bater Rui Silva da marca dos onze metros. Um momento que coroa um jogo de muita luta, muitas vezes de correria inglória. O médio foi dos que teve mais crença do lado avense.