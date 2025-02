Na antecâmara de defrontar «a melhor equipa em Portugal», Vasco Lopes, avançado do AVS, diz entender as poupanças do Sporting na Alemanha, no adeus à Liga dos Campeões, e deixou muitos elogios a Viktor Gyökeres, que considera «um dos melhores avançados que passaram pela Liga».

Em declarações à Lusa, Vasco Lopes viu com naturalidade a gestão feita por Rui Borges na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions, na casa do Borussia Dortmund.

«Face ao resultado da primeira mão (derrota por 3-0), a continuidade na prova era muito difícil. Percebo as poupanças, até porque a vantagem no campeonato começa a apertar», disse, ele que considera os leões «a melhor equipa dos três grandes», mesmo que não esteja a atravessar a sua melhor fase. «Com tempo, a máquina vai afinar», acredita.

No domingo, cabe ao AVS «entrar forte, com ousadia e determinação, sem olhar muito para a classificação», até porque «todos os jogos valem três pontos e têm de ser encarados sempre para vencer».

As muitas lesões com que o Sporting lida atualmente foram desvalorizadas pelo jogador do AVS. «Nos grandes clubes, entra um e sai outro sem grande diferença. Geralmente, até é uma oportunidade para quem joga. Além disso, o Sporting tem Gyökeres», que considera ser «um dos melhores pontas de lança que passaram na Liga». «É um jogador capaz de resolver sozinho um jogo. Pelas soluções que dá, faz muita diferença», sublinhou.

Com passado na formação de Benfica e Sporting, Vasco Lopes, hoje com 25 anos, recordou ainda a troca de camisolas com Daniel Bragança, no jogo da primeira volta, a quem desejou «as melhoras e um rápido regresso, porque é um grande jogador».

AVS e Sporting defrontam-se, este domingo (18:00), para a 23.ª jornada da Liga. Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, é o árbitro nomeado para o encontro.