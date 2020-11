Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a goleada sofrida pelos beirões em Alvalade, diante do Sporting.

«No final, há sempre um misto de mérito de uma equipa e demérito da outra. Mas há muito mérito do Sporting. Os nossos médios deram sempre muito tempo aos do adversário, que tiveram muito tempo para lançar os avançados nas costas da nossa defesa, o que nos causou muitos problemas. Hoje, não estivemos à altura.»

[há alguma coisa positiva que se possa tirar do jogo?]

«Deste jogo, dificilmente podemos levar alguma coisa de boa. Esperávamos poder ter a bola mais tempo no meio-campo ofensivo, mas perdemos muitas bolas em zonas perigosas e eles causaram-nos muito dano.»

[o que pensa do treinador Ruben Amorim, que foi seu jogador?]

«Só de ver a equipa jogar dá para perceber que joga o que o Ruben quer. Tem muito controlo e verticalidade. Gosta de ter bola e sente-se confortável tanto no seu meio-campo, como no do adversário. Dá gosto ver esta equipa jogar.»