O Benfica iniciou, na manhã desta sexta-feira, a venda de bilhetes para o dérbi ante o Sporting, da 13.ª jornada da I Liga, marcado para exatamente daqui a uma semana (3 de dezembro, 21h15).

Os ingressos para sócios variam entre os 20 e os 75 euros e os bilhetes para o público em geral vão dos 31 aos 93 euros, nos locais habituais: bilheteiras do estádio, sítio oficial, casas do Benfica com sistema de bilhética e lojas oficiais (Estádio, Colombo, Jardim do Regedor, Strada Outlet, Mar Shopping).

Entre as condições de acesso, e de acordo com as mais recentes medidas para travar a quinta vaga da pandemia de covid-19 em Portugal anunciadas na quinta-feira, o Benfica sublinha a obrigatoriedade de certificado de testagem válido.

«Os certificados considerados válidos para entrada no recinto são:

- Comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores;

- Comprovativo de realização de teste laboratorial [Antigénio (TRAg)] para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 48 horas anteriores», refere o Benfica, em comunicado.

O Sporting é nesta altura segundo classificado da I Liga, com 29 pontos, os mesmos do líder FC Porto. O Benfica é terceiro, com 28 pontos. Antes do dérbi, as duas equipas têm ainda uma jornada por disputar este fim-de-semana: o Benfica visita o Belenenses no Jamor este sábado e os leões recebem o Tondela no domingo.