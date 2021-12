O Benfica foi derrotado em casa pelo Sporting no dérbi da 13.ª jornada, por 3-1, num jogo com contestação e lenços brancos ao treinador dos encarnados, Jorge Jesus, nomeadamente após o terceiro golo dos leões, apontado por Matheus Nunes aos 68 minutos de jogo, mas também no final da partida, com muitos assobios.

Com a vantagem sólida por parte dos verde e brancos, houve também silêncio generalizado um pouco por todo o lado nas bancadas, do lado dos adeptos do Benfica, contrastando com a festa leonina.

Pablo Sarabia abriu o marcador aos oito minutos, Paulinho fez o 0-2 no marcador ao minuto 62 e Matheus Nunes sentenciou o dérbi lisboeta pouco depois, acentuando a insatisfação e a desilusão encarnada. Pizzi ainda reduziu em tempo de compensação.

Com este triunfo, o Sporting mantém-se colado ao FC Porto, com 35 pontos. O Benfica mantém os 31 e o terceiro lugar.