Findada a pausa para os compromissos das seleções seguem-se ciclos «infernais» para Sporting, Benfica e FC Porto. Entre Taça de Portugal, Liga, Taça da Liga e competições europeias, os três principais clubes vão quase duas dezenas de jogos até fim de 2024 - com uma pausa para seleções pelo meio.



No entanto, o Benfica é quem tem o calendário mais apertado em comparação com os principais rivais por causa do jogo da oitava jornada frente ao Nacional que foi adiado. A partida foi reagendada para 19 de dezembro, o que impedirá os encarnados de terem uma «semana limpa» até ao fim do ano civil.



As águias têm 15 jogos confirmados a contar deste fim de semana até final de 2024, mas podem ter de disputar ainda mais dois jogos caso avancem até à quinta ronda da Taça de Portugal. De resto, no ciclo entre o fim da data de FIFA, em novembro e o dérbi com o Sporting no fim de dezembro, o Benfica pode disputar dez jogos em 38 dias.



Uma realidade ligeiramente diferente da de Sporting e FC Porto. Se até à pausa das seleções agendada para meados de novembro os três emblemas vão disputar sete jogos cada, o cenário muda de figura depois. Sem necessidade de acertos no calenário, leões e dragões vão ter duas semanas limpas (imagine-se o luxo) e nove partidas no máximo - sete ou oito se perderem numa das próximas duas rondas da Taça de Portugal.



Confira o calendário de Sporting, FC Porto e Benfica:



Calendário do Sporting



18 de outubro: Portimonense-Sporting (Taça de Portugal)

22 de outubro: Sturm Graz-Sporting (Liga dos Campeões)

26 de outubro: Famalicão-Sporting (Liga)

29 de outubro: Sporting-Nacional (Taça da Liga)

1 de novembro: Sporting-Estrela da Amadora (Liga)

5 de novembro: Sporting-Manchester City (Liga dos Campeões)

10 de novembro: Sp. Braga-Sporting (Liga)



Pausa para os compromissos das seleções de 11 a 19 de novembro



22 a 25 de novembro: quarta eliminatória da Taça de Portugal *

26 de novembro: Sporting-Arsenal (Liga dos Campeões)

30 de novembro: Sporting-Santa Clara (Liga)

7/8 de dezembro: Moreirense-Sporting (Liga)*

10 de dezembro: Club Brugge-Sporting (Liga dos Campeões)

14/15 de dezembro: Sporting-Boavista (Liga)*

17 a 19 de dezembro: quinta eliminatória da Taça de Portugal

21/22 de dezembro: Gil Vicente-Sporting (Liga)*

28/29 de dezembro: Sporting-Benfica (Liga)*



*hora por definir

Calendário FC Porto



20 de outubro: Sintrense-FC Porto (Taça de Portugal)

24 de outubro: FC Porto-Hoffenheim (Liga Europa)

28 de outubro: AVS-FC Porto (Liga)

31 de outubro: FC Porto-Moreirense (Taça da Liga)

3 de novembro: FC Porto-Estoril (Liga)

7 de novembro: Lazio-FC Porto (Liga Europa)

10 de novembro: Benfica-FC Porto (Liga)



Pausa para os compromissos das seleções de 11 a 19 de novembro

22 a 25 de novembro: quarta eliminatória da Taça de Portugal *

28 de novembro: Anderlecht-FC Porto (Liga Europa)

2 de dezembro: FC Porto-Casa Pia (Liga)

7/8 de dezembro: Famalicão-FC Porto (Liga)*

12 de dezembro: FC Porto- Midtjylland (Liga Europa)

14/15 de dezembro: FC Porto-Estrela da Amadora (Liga)

17 a 19 de dezembro: quinta eliminatória da Taça de Portugal

21/22 de dezembro: Moreirense-FC Porto (Liga)*

28/29 de dezembro: FC Porto-Boavista (Liga)*



*hora por definir



Calendário Benfica



19 de outubro: Pevidém-Benfica (Taça de Portugal)

23 de outubro: Benfica-Feyenoord (Liga dos Campeões)

27 de outubro: Benfica-Rio Ave (Liga)

30 de outubro: Benfica-Santa Clara (Taça da Liga)

2 de novembro: Farense-Benfica (Liga)

6 de novembro: Bayern Munique-Benfica (Liga dos Campeões)

10 de novembro: Benfica-FC Porto (Liga)



Pausa para os compromissos das seleções de 11 a 19 de novembro



22 a 25 de novembro: quarta eliminatória da Taça de Portugal *

27 de novembro: Monaco-Benfica (Liga dos Campeões)

1 de dezembro: Arouca-Benfica (Liga)

3/5 de dezembro: quinta eliminatória da Taça de Portugal

7/8 de dezembro: Benfica-Vitória (Liga)*

11 de dezembro: Benfica-Bolonha (Liga dos Campeões)

14/15 de dezembro: AVS-Benfica (Liga)*

19 de dezembro: Nacional-Benfica (jogo em atraso da 8.ª jornada)

21/22 de dezembro: Benfica-Estoril (Liga)*

28/29 de dezembro: Sporting-Benfica (Liga)*