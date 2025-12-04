Rui Borges reforça a ideia de que o dérbi frente ao Benfica não é essencial para definir o «desfecho» da Liga e destaca o bom momento que as águias atravessam, com três vitórias consecutivas. O técnico do Sporting garante ainda ter o mesmo respeito por José Mourinho que tinha por Bruno Lage:

Benfica de Mourinho exige mais cautelas?

«Tenho o mesmo respeito por Mourinho que tinha por Bruno Lage. Acima de tudo olho para o que é a equipa e o seu coletivo. Acredito que Mourinho, por não ter sido o treinador que fez a equipa, se tenha adaptado aos jogadores que tem. Também acho que queira meter outras ideias talvez depois do mercado, quem sabe, é tudo uma suposição. Olho para o jogo com respeito. Já disse que é um treinador que admiro muito, mas amanhã é Benfica-Sporting, independentemente dos treinadores.»

Benfica está melhor do que na Supertaça?

«Acho que está numa fase boa, a mudança do treinador trouxe maior confiança à equipa. Está em crescendo, percebe a fase do campeonato em que está, percebe a importância do dérbi e quer puxar os adeptos para o seu lado. Acredito que queiram discutir o jogo desde início e não fiquem num jogo de perspetiva e com um bloco médio. Acho que vão demonstrar desde início que querem ganhar.»

Impacto do dérbi no desfecho da Liga

«Não vai ditar nada do que é o desfecho do campeonato, percebo que digam isso, mas não concordo. Falta muito campeonato para ser jogado, estivemos oito pontos à frente o ano passado e perdemos todos. Falta mais do que uma volta da Liga. Em nada este resultado dita o desfecho do campeonato. Acho que o futebol é um jogo de consistência, quem for mais consistente ganha. Não adianta ganhar os jogos com os grandes e não ganhar os restantes.»