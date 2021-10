Ruben Amorim não espera qualquer tipo de facilidades no jogo do campeonato frente ao V. Guimarães, mas também assegura que não vai fazer poupanças a pensar no jogo da Champions frente ao Besiktas.

«Como o V. Guimarães não tem a responsabilidade do jogo, mesmo sendo um clube enorme, a pressão está do lado do Sporting. Eles muito fortes a atacar, porque têm muito talento, são uma equipa que está bem trabalhada», disse, elogiando Pepa e o plantel dos vitorianos.

«É uma equipa que tem um excelente treinador, corajoso e que arrisca. Mas o grande perigo vem da equipa que o Vitória é. Dos jogadores que coloca na frente. Se joga o Rochinha e o Edwards, mudam os lados. Se joga o Quaresma, jogam mais abertos. Se o Vitória perder em Alvalade não será um problema, se acontecer o contrário, será um grande problema para o Sporting», analisa.

Já sobre o onze em que vai apostar, na partida que se joga três dias antes da receção ao Besiktas, Amorim defende que a melhor forma de ter a equipa fresca para o jogo da Champions é… ganhar ao Vitória.

«Vai jogar a melhor equipa. O principal foco sempre foi o campeonato. E é o próximo jogo. O Vitória é uma grande equipa, vai apresentar-se na máxima força e temos de vencer. A melhor forma de recuperar para o Besiktas é ganhar o jogo do campeonato, depois relaxar e encarar o jogo com outro ânimo», concluiu.