Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória por 3-1 sobre o Farense, num jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga:

[Contratação de Biel e o impacto de Harder no jogo contra o Farense?]

«É um jogador muito dentro daquilo que pretendíamos, com características muito próprias, e acreditamos que pode acrescentar coisas que não temos na equipa. Acreditamos muito nele e vem com fome de se mostrar na Europa, queríamos jogadores com vontade de se mostrar e motivados. Vai fugir um pouco daquilo que nós temos e é mais um para ajudar, fico feliz por isso.»

«O Harder é um miúdo de 19 anos, mas parece ter 15, é uma criança com futebol de rua. Tem coisas boas, em alguns momentos falta-lhe alguma maturidade, mas não sente muita pressão. Não tem pressão de substituir o Gyökeres, não a sente pela sua maneira de ser. Tem feito um esforço enorme e trabalhado imenso. Feliz por tudo o que tem dado, essa falta de maturidade positiva acrescenta coisas diferentes à equipa.»

[Golo de Diomande na sequência de uma bola parada?]

«Bolas paradas é um momento de jogo específico, contra uma das equipas mais fortes nesse aspeto e fico feliz por esse golo do Diomande. Tem a ver com quem bate e se batemos mais ou menos bem. Faz parte e fico feliz pelo jogo que fizemos, independentemente de jogarmos com o FC Porto na próxima semana ou não. Estamos no primeiro lugar e é lá que queremos estar, resta-nos ser competentes.»

«Jogar contra blocos baixos torna-se mais difícil e tivemos calma, criámos situações de um para um à largura, o primeiro golo foi nessa vertente. Deixámos o Farense fazer o 2-1 e acreditar, é uma equipa preparada para o contra-ataque. Fomos conseguindo ser fortes na reação à perda de bola, mas o jogo podia-se tornar perigoso. Sinto que pelo que fizemos devíamos ter feito o terceiro golo mais cedo.»

[Gyökeres e Morita podem estar disponíveis para o FC Porto?]

«Não posso ser mais sincero, é muito o dia a dia. Amanhã podem estar bem e começar a treinar, como podem não estar confortáveis. É esperar que possam estar disponíveis. Perdemos o Geny pela lesão que foi, talvez. Vamos trabalhar para ter os jogadores disponíveis.»