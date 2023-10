O Sporting venceu o Boavista no Estádio do Bessa (0-2), no jogo de encerramento da 9.ª jornada da Liga 2023/24.

Geny Catamo (37m) e Pedro Gonçalves (85m) marcaram os golos da formação leonina na cidade Invicta.

CONFIRA O FILME DO JOGO

Pouco antes do 0-2, Bozenik chegou a festejar o empate, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo do avançado do Boavista.

Com este resultado, e tirando proveito da igualdade do Benfica, o Sporting aumenta a vantagem na frente da tabela de classificativa, com três pontos de vantagem sobre as águias e o FC Porto.

O Boavista termina a 9.ª jornada da Liga na 6.ª posição.