Há 19 min
Bragança e o regresso aos treinos: «As saudades eram muitas...»
Médio português assinala momento com mensagem especial nas redes sociais
Daniel Bragança recorreu às redes sociais para assinalar o seu regresso aos treinos do Sporting, pela primeira vez desde fevereiro, quando se lesionou com gravidade no joelho esquerdo.
«As saudades eram muitas. Feliz por estar de voltar aos treinos com os meus rapazes», pode ler-se. O médio português integra a comitiva de Rui Borges que viaja para Munique, onde esta terça-feira vai defrontar o Bayern, no encontro da sexta jornada da fase de liga da Champions.
