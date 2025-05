Daniel Bragança, em declarações à SportTV, após a vitória do Sporting sobre o V. Guimarães por 2-0 e a conquista do bicampeonato:

«Tive um momento difícil com a lesão, mas acabou por ser uma época feliz para o Sporting. As coisas estavam a correr-me bem a nível pessoal, mas aconteceu outro azar, não há explicação. Sou bicampeão, se me dissessem há dez anos que ia ganhar três campeonatos pelo Sporting não sei o que faria.»

«Esta época foi longa, pareceram duas. Muitas mudanças, muitas lesões, mas a verdade é que conseguimos aguentar o barco e fomos Sporting. Mostrámos o que é ser Sporting e se há clube que merecia ser feliz era o nosso. Valeu a pena, fomos felizes pela segunda vez consecutiva e são memórias que vão ficar para sempre, quero aproveitar ao máximo esta noite.»